Президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков заявив про незаконні схеми ДП Укрзалізниця.

Об’єднання підприємств Укрметалургпром звернулося до Держрегуляторної служби з проханням перевірити законність одностороннього введення ДП Укрзалізниця нового порядку оплати оренди вагонів. Експерти переконані: УЗ перевищує повноваження і незаконно проводить приховане підвищення тарифів. Про це у коментарі повідомив президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

– Зараз монополіст практикує різні приховані форми підвищення витрат вантажовідправників. Під приводом лібералізації вагонної складової УЗ на свій розсуд проводить різні ініціативи. Одна з останніх: наприкінці травня вони заявили про перерахунок плати за використання вагонів. Під приводом скорочення часу на завантаження-розвантаження вони просто підвищують витрати вантажовідправників. Скоротили термін до мінімальних 48 годин, а за все, що понад цей термін, нараховується плата. За фактом – штрафні санкції, які близькі за визначенням до інфраструктурної складової, – зазначив Каленков.

При цьому, за словами Каленкова, інфраструктурну складову УЗ повинна погоджувати за серйозною процедурою з Антимонопольним комітетом, Міністерством економіки та розвитку, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції. Але нічого з цього зроблено не було.

– Ми розглядаємо новий порядок нарахування плати за використання вагонів просто як приховане підвищення тарифів. Тому ми звернулися до АМКУ і до ДРС, щоб вони перевірили, регуляторний це акт чи не регуляторний, чи має УЗ право це робити і чи було проведено належний публічний розгляд цього питання. Адже рішення ухвалювалося ще 26 квітня, а обговорення почалося тільки зараз. Нас просто поставили перед фактом, – підкреслив президент Укрметалургпрому.

За словами Каленкова, на незаконному введенні нового порядку оплати оренди вагонів УЗ заробить щонайменше 3 млрд грн, заплатити які повинні будуть саме вантажовідправники, а з ними так чи інакше – і всі українці.

– Замість того, щоб підвищувати свою ефективність, УЗ придумує ось такі приховані механізми підвищення тарифів. Ми дуже сподіваємося, що ДРС та інші компетентні органи звернуть на це увагу. А також просимо зібрати спільну нараду, на якій усі ці факти будуть розглянуті. Зробити це необхідно до серпня, коли нові правила повинні набути чинності, – заявив Каленков.

За його інформацією, неофіційно в ДРС вже помітили перевищення повноважень у діях УЗ. А це означає, що є шанс, що компетентні органи таки змусять Укрзалізницю дотримуватися чинного законодавства.

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В останні роки промисловці постійно стикаються з подорожчанням послуг монополіста. Так, у 2018 році витрати вантажовідправників виросли на 30-35% порівняно з попереднім роком. За перше півріччя 2019 року вони збільшилися ще на 14%.

Нагадаємо, компанія Укрзалізниця завершила прайсинг євробондів на суму $500 млн.