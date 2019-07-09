Влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.

Володимир Зеленський висловився проти проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня.

Кошти, які б могли бути витрачені на організацію заходу, краще виплатити як премії військовослужбовцям, вважає президент України.

– Ми ухвалили рішення виділити 300 млн грн на премії. Це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, усі. Обов’язково – військові, які виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо.

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Нагадаємо, Міноборони вирішило ввести додаткову премію для новоприбулих бійців операції Об’єднаних сил.