Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на внеочередные парламентские выборы 2019.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Букмекерские конторы принимают ставки на выборы 2019.

Так, по прогнозам одной из контор продолжает лидировать партия Слуга народа. Коэффициент на то, что она наберет более 41% голосов составляет 1,87. На втором месте остается Оппозиционная платформа За жизнь с таким же коэффициентом, но вероятностью набрать 13,5% поддержки.

Шансы пройти в парламент есть у Европейской солидарности и Батькивщины с коэффициентом 1,75 и 1,95. У партии Голос также есть возможность преодолеть барьер 7,5% и пройти в парламент.

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Еще одна большая букмекерская контора дает несколько иные ставки. Так, на первом месте продолжает оставаться партия Слуга народа. А вот коэффициент на то, что у Оппозиционной платформы За жизнь есть шанс набрать более 12,5% голосов, составляет 1,60.

Одинаковые шансы на выборах в Верховную Раду 2019 имеют партии Голос, Батькивщина и Европейская платформа. Коэффициент на то, что им удастся преодолеть барьер 7,5%, составляет 1,75.

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