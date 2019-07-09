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Факти / Україна / Політика

Вибори в парламент 2019: 25% кандидатів у виборчих списках безпартійні

Участь у виборах в парламент в єдиному багатомандатному окрузі беруть 25% безпартійних кандидатів.

Вибори в Україні

На позачергових виборах в парламент України у 2019 році у виборчі списки партій включають безпартійних кандидатів.

Наразі кількість подібних кандидатів на виборах до Верховної Ради складає приблизно 25%.

– На цих виборах в єдиному багатомандатному окрузі балотується 25% безпартійних кандидатів. 12 партій, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі, мають в своїх списках більше 30% безпартійних кандидатів, – йдеться у повідомленні громадянської мережі Опора.

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Найбільше безпартійних кандидатів у партій:

  • Партія Шарія (69%);
  • Слуга народу (57%);
  • Всеукраїнське об’єднання Факел (54%).

Жодного безпартійного кандидата не зафіксували у виборчому списку партії Сила людей.

До слова, Верховний суд України скасував проведення повторного жеребкування політичних партій на дострокових парламентських виборах.

Джерело: ОПОРА

Фото: Dreamstime

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