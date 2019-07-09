Участь у виборах в парламент в єдиному багатомандатному окрузі беруть 25% безпартійних кандидатів.
На позачергових виборах в парламент України у 2019 році у виборчі списки партій включають безпартійних кандидатів.
Наразі кількість подібних кандидатів на виборах до Верховної Ради складає приблизно 25%.
– На цих виборах в єдиному багатомандатному окрузі балотується 25% безпартійних кандидатів. 12 партій, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі, мають в своїх списках більше 30% безпартійних кандидатів, – йдеться у повідомленні громадянської мережі Опора.
Читайте: Позачергові вибори в Раду: ставки букмекерів
Найбільше безпартійних кандидатів у партій:
- Партія Шарія (69%);
- Слуга народу (57%);
- Всеукраїнське об’єднання Факел (54%).
Жодного безпартійного кандидата не зафіксували у виборчому списку партії Сила людей.
До слова, Верховний суд України скасував проведення повторного жеребкування політичних партій на дострокових парламентських виборах.