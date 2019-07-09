За прошедшие сутки в четырех областях Украины зарегистрировали пять случаев сексуальных преступлений в отношении детей.

За прошедшие сутки правоохранители зарегистрировали пять случаев сексуальных преступлений в отношении детей в Львовской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Такие данные обнародовал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Так, во Львовской области 24-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемого удалось задержать.

В Николаевской области также 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Его личность установили и объявили в розыск.

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На Тернопольщине мужчина развращал 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Подозреваемый на допросе подтвердил свои действия по развращению детей.

А в Винницкой области психически больной совершил нападение на 7-летнюю девочку, после чего изнасиловал рукой. Ребенка доставили в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Мужчину удалось задержать.

Напомним, комитет Верховной Рады рекомендует нардепам принять законопроект, предусматривающий химическую кастрацию, чтобы ужесточить ответственность за сексуальные преступления против детей.