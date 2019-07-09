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За добу в Україні зґвалтували п’ятеро дітей

За минулу добу в чотирьох областях України зареєстрували п’ять випадків статевих злочинів стосовно дітей.

За добу в Україні зґвалтували п’ятеро дітей

За минулу добу правоохоронці зареєстрували п’ять випадків статевих злочинів стосовно дітей у Львіській, Миколаївській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Такі дані оприлюднив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Так,  у Львівській області 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Підозрюваного вдалося затримати.

У Миколаївській області також 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Його особу встановили та оголосили в розшук.

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На Тернопільщині чоловік розбещував 9-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Підозрюваний на допиті підтвердив свої дії щодо розбещення дітей.

А у Вінницькій області психічно хворий скоїв напад на 7-річну дівчинку, після чого зґвалтував рукою. Дитину доставили в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Чоловіка вдалося затримати.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради рекомендує нардепам ухвалити законопроект, який передбачає хімічну кастрацію, щоб посилити відповідальність за статеві злочини проти дітей.

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