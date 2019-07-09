Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на противодействие контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых в Украину.

Владимир Зеленский указом №505/2019 от 9 июля обязал Кабмин создать на Едином веб-портале органов исполнительной власти информационный ресурс для добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией.

Согласно документу, правительство также обязано ежемесячно предоставлять отчеты о результатах реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Среди других указаний Кабмину – проработка вопроса обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров.

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СНБО поручено рассмотреть создание Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки проекта соответствующей программы.

Секретарь СНБО также обязан обеспечить создание телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук объяснил, что указ главы государства предполагает отмену практики так называемых писем счастья на таможне, то есть схемы выбивания средств из бизнеса.

По его словам, в Украине много лет существовала практика, когда силовики своими обращениями требовали от ГФС полного физического осмотра всех грузов того или иного предприятия, блокируя этим прохождение таможенной границы.

– Такая практика является недопустимой. Указ президента предусматривает соответствующее поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Национальной полиции Украины. ГФС должна ежемесячно отчитываться о количестве поручений от каждого из правоохранительных органов и их результативности (не только размер наложенных штрафов или стоимость изъятого имущества, но и суммы фактических поступлений в государственный бюджет), – отметил Гончарук.

Напомним, недавно председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что сможет за год запустить электронную таможню.