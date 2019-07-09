Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на протидію контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну.

Володимир Зеленський указом №505/2019 від 9 липня зобов’язав Кабмін створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією.

Згідно з документом, уряд також зобов’язаний щомісячно надавати звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо створення умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів.

Серед інших вказівок Кабміну – опрацювання питання щодо оприлюднення в форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів.

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РНБО доручено розглянути створення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці для розробки проекту відповідної програми.

Секретар РНБО також зобов’язаний забезпечити створення телефону довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів.

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Гончарук пояснив, що указ глави держави передбачає подолання практики так званих листів щастя на митниці, тобто схеми вибивання коштів із бізнесу.

За його словами, в Україні багато років існувала практика, коли силовики своїми зверненнями вимагали від ДФС повного фізичного огляду всіх вантажів того чи іншого підприємства, блокуючи цим проходження митного кордону.

– Така практика є неприпустимою. Указ президента передбачає відповідне доручення щодо цього Генеральній прокуратурі, Службі безпеки та Національній поліції України. ДФС має щомісяця звітувати про кількість доручень від кожного з правоохоронних органів та їхню результативність (не тільки розмір накладених штрафів чи вартість вилученого майна, а й суми фактичних надходжень до державного бюджету), – наголосив Гончарук.

Нагадаємо, нещодавно голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що зможе за рік запустити електронну митницю.