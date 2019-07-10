На должности премьер-министра украинцы больше всего хотели бы видеть Юрия Бойко, Юлию Тимошенко или Владимира Гройсмана.

Согласно данным опроса, проведенного КМИС, новым главой правительства украинцы больше всего хотят видеть Юрия Бойко, Юлию Тимошенко или Владимира Гройсмана.

Так, 12,8% опрошенных хотят видеть главой Кабмина Юрия Бойко, 12,3% – Юлию Тимошенко.

Еще 9,6% выразили свою приверженность действующему премьер-министру Владимиру Гройсману.

Пятерку замыкает Игорь Смешко (7,7) и Святослав Вакарчук (4%). Не смогли или отказались отвечать на этот вопрос 36,7%.

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К слову, опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме Крыма) за 3-ступенчатой ​​стохастической выборкой с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, Факты ICTV следят за последними событиями и важными датами предвыборной кампании по выборам в парламент онлайн.

Источник: КМИС