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Факты / Украина / Политика

Кого украинцы видят следующим премьер-министром – опрос

На должности премьер-министра украинцы больше всего хотели бы видеть Юрия Бойко, Юлию Тимошенко или Владимира Гройсмана.

Кого украинцы видят следующим премьер-министром – опрос

Согласно данным опроса, проведенного КМИС, новым главой правительства украинцы больше всего хотят видеть Юрия Бойко, Юлию Тимошенко или Владимира Гройсмана.

Так, 12,8% опрошенных хотят видеть главой Кабмина Юрия Бойко, 12,3% – Юлию Тимошенко.

Еще 9,6% выразили свою приверженность действующему премьер-министру Владимиру Гройсману.

Пятерку замыкает Игорь Смешко (7,7) и Святослав Вакарчук (4%). Не смогли или отказались отвечать на этот вопрос 36,7%.

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К слову, опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме Крыма) за 3-ступенчатой ​​стохастической выборкой с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, Факты ICTV следят за последними событиями и важными датами предвыборной кампании по выборам в парламент онлайн.

Источник: КМИС

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