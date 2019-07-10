На посаді прем’єр-міністра українці найбільше хотіли би бачити Юрія Бойка, Юлію Тимошенко або Володимира Гройсмана.

Згідно з даними опитування, яке проводив КМІС, новим головою уряду українці найбільше хочуть бачити Юрія Бойка, Юлію Тимошенко або Володимира Гройсмана.

Так, 12,8% опитаних хочуть бачити очільником Кабміну Юрія Бойка, 12,3% – Юлію Тимошенко.

Ще 9,6% висловили свою прихильність чинному прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

П’ятірку замикає Ігор Смешко (7,7) та Святослав Вакарчук (4%). Не змогли або відмовилися відповідати на це питання 36,7%.

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До слова, опитування було проведено КМІСом з 25 червня по 7 липня 2019 року. Методом особистого інтерв’ю було опитано 2004 респонденти, які проживають у 129 населених пунктах в усіх регіонах України (крім Криму) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за останніми подіями і важливими датами передвиборчої кампанії виборів до парламенту онлайн.

Джерело: КМІС