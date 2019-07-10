В Украине 10 июля стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения.

В рамках вступительной кампании 10 июля начался прием заявлений в вузы, который продлится до 22 июля.

Большинство абитуриентов заявления подают через электронные кабинеты.

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Обратите внимание:

перед подачей первого заявления надо проверить, правильно ли вы загрузили все документы и указали информацию – потом это будет невозможно;

после подачи заявления на бюджет невозможно изменить его приоритетность;

на бюджет можно подать семь заявлений на четыре специальности, на контракт – сколько пожелаете;

регистрировать кабинеты и подавать через них заявления можно будет до 18.00 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и/или творческим конкурсам, состоявшимся с 1 до 10 (12) июля, и до 16 июля – для поступающих по собеседованию, экзаменам или творческим конкурсам.

В МОН также напоминают:

26 июля абитуриенты узнают, прошли ли они на бюджет;

до 31 июля они должны принести оригиналы документов в ВУЗы для зачисления;

1 августа состоится зачисление на бюджет и обнародование списков на контракт;

зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.

Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.