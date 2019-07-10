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Факти / Україна / Суспільство

Вступна кампанія 2019: в Україні стартував прийом заяв до ВНЗ

В Україні 10 липня стартував прийом заяв до вищих навчальних закладів.

ЗНО 2019

В рамках вступної кампанії 10 липня почався прийом заяв до ВНЗ, який триватиме до 22 липня.

Більшість абітурієнтів заяви подають через електронні кабінети.

ЧитайтеВступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця

Зверніть увагу:

  • перед поданням першої заяви треба перевірити, чи правильно ви завантажили всі документи та вказали інформацію – потім це буде неможливо;
  • після подання заяви на бюджет неможливо змінити її пріоритетність;
    на бюджет можна подати сім заяв на чотири спеціальності, на контракт – скільки забажаєте;
  • реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18.00 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

У МОН також нагадують:

  • 26 липня абітурієнти дізнаються, чи вступили вони на бюджет;
  • до 31 липня вони мають принести оригінали документів до ВНЗ для зарахування;
  • 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет та оприлюднення списків на контракт;
  • зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: Міносвіти

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