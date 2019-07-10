В Україні 10 липня стартував прийом заяв до вищих навчальних закладів.
В рамках вступної кампанії 10 липня почався прийом заяв до ВНЗ, який триватиме до 22 липня.
Більшість абітурієнтів заяви подають через електронні кабінети.
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Зверніть увагу:
- перед поданням першої заяви треба перевірити, чи правильно ви завантажили всі документи та вказали інформацію – потім це буде неможливо;
- після подання заяви на бюджет неможливо змінити її пріоритетність;
на бюджет можна подати сім заяв на чотири спеціальності, на контракт – скільки забажаєте;
- реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18.00 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.
У МОН також нагадують:
- 26 липня абітурієнти дізнаються, чи вступили вони на бюджет;
- до 31 липня вони мають принести оригінали документів до ВНЗ для зарахування;
- 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет та оприлюднення списків на контракт;
- зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.
Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.