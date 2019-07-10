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Факти / Україна / Суспільство

Зарплати вчителів з 2020 року зростуть на 20-70%

З 1 січня 2020 року зарплати українських вчителів зростуть від 20% до 70%.

Зарплата вчителя

Прем`єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив про зміни у системі оплати праці педпрацівників, яку плануються з січня 2020 року.

– Вже з січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент буде зроблено на молодих вчителях, які не мають ще власного стажу, – наголосив він.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич пояснила, що тепер зарплати освітян залежатимуть не від категорії, а від прожиткового мінімуму.

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За її словами, найбільше переваг отримають молоді вчителі, педагоги у дитсадках та майстри у закладах профосвіти, однак зарплата збільшиться для абсолютно всіх освітян.

Зокрема, у 2020 році вихователям дитсадків підвищать оклади до 6 623 грн (без урахування надбавок).

– Досвідчений вихователь дитсадка зі стажем 21 рік з надбавкою за престижність внаслідок зміни у системі оплати буде отримувати (надбавки за стаж зберігаються) вже 9 100 грн на місяць. Тобто зростання посадового окладу буде 40%, – зазначила міністр.

Окрім того, молодий вчитель, у якого є 10% за престижність і 20% за перевірку зошитів, у 2020 році отримуватиме 7 643 грн (без надбавок), це більше на 41%, з винагородами – 8 801 грн.

Зарплата досвідченого вчителя вищої категорії зросте до 10 500 грн (на 28%).

Майстри у закладах профосвіти зароблятимуть 7 700 грн (більш як на 69%).

Досвічений майстер зі стажем 21 рік матиме 9 800 грн на місяць, що на 40% більше.

Нагадаємо, у травні 2019 року зарплата в Україні збільшилася на 7% в порівнянні з травнем минулого року.

Фото: Dreamstime

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