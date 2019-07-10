Президент Украины Владимир Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.

Владимир Зеленский требует от главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна за год сделать из Бориспольской районной больницы современное медицинское учреждение.

Президент Украины отметил, что это стратегический вопрос.

Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями, – сказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский также отметил, если вопрос не будет решаться, то будут увольнения.

К слову, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян причиной запущенного состояния больницы считает отсутствия координации между ведомствами.

Напомним, Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской области Михаила Бно-Айрияна.