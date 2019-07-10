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Факты / Украина

Выйди отсюда, разбойник! Зеленский выгнал депутата с рабочего совещания в Борисполе

Президент Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Годунка Ярослава Николаевича, который был осужден за разбой.

Володимир Зеленський

Во время рабочего совещания в Борисполе президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского городского совета Годунка Ярослава, который был осужден за разбой.

Президент заявил, что когда много кричат, он просит найти информацию о соответствующем человеке. Зеленский зачитал, что депутат был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений (ст. 187 УК Украины).

– Это вы? Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?… Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть и кричать, – сказал президент.

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Годунок еще несколько минут пытался спорить с Зеленским и говорил о том, что он читает всякую ерунду.

На это президент несколько раз попросил Годунка покинуть зал, в котором проводилось рабочее совещание.

К слову, президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской области.

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