Президент України Володимир Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.

Володимир Зеленський вимагає від голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна за рік зробити з Бориспільсьої районної лікарні сучасний медичний заклад.

Президент України зазначив, що це стратегічне питання.

Це стратегічне питання, я хочу, щоб новий голава зібрав усіх вас завтра за столом, щоб ви написали план, щоб за рік була нова Бориспільська клініка. За один рік. Спільними зусиллями, – сказав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський також наголосив, якщо питання не вирішуватиметься, то будуть звільнення.

До слова, голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян причиною занедбаного стану лікарні вважає відсутность координації між відомствами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив новим головою Київської області Михайла Бно-Айріяна.