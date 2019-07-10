PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской области

Президент Владимир Зеленский назначил 35-летнего Михаила Бно-Айрияна главой Киевской области.

Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской области

Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской области дипломата и управленца Михаила Бно-Айрияна.

Он работал заместителем директора ГП НЭК Укрэнерго, где отвечал за коммуникацию и международное сотрудничество.

– Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать – новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер, – сказал Зеленский.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

  • image
  • image
Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской области / 2 фотографии

35-летний дипломат начал работать на государственных должностях с 2009 года.

За это время ему пришлось поработать в правительствах Николая Азарова и Арсения Яценюка.

К слову, президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской ОГА.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потерпите! Зеленский пообещал изменить процедуру растаможивания евроблях
Выйди отсюда, разбойник! Зеленский выгнал депутата с рабочего совещания в Борисполе
Военного парада на День Независимости не будет – Зеленский
Зеленский отменил “письма счастья” на таможне – указ
Зеленский сменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома
Назначения Зеленского: кто вошел в список
Беленюк и Верняев пригласили Зеленского на встречу со спортсменами
Саммит по Донбассу: что ответила РФ по предложение Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка