Президент Владимир Зеленский назначил 35-летнего Михаила Бно-Айрияна главой Киевской области.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской области дипломата и управленца Михаила Бно-Айрияна.

Он работал заместителем директора ГП НЭК Укрэнерго, где отвечал за коммуникацию и международное сотрудничество.

– Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать – новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер, – сказал Зеленский.

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Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской области / 2 фотографии

35-летний дипломат начал работать на государственных должностях с 2009 года.

За это время ему пришлось поработать в правительствах Николая Азарова и Арсения Яценюка.

К слову, президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской ОГА.