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Факти / Україна / Політика

200 кандидатів та ідеологія – 5 фактів про партію Слуга народу

Партія президента Володимира Зеленського Слуга Народу взяла участь у позачергових парламентських виборах.

слуга народа

5 фактів про партію Слуга народу

1. У партію Слуга Народу входить 201 кандидат у народні депутати.

Партія не стала приховувати імена людей, які в неї входять і вирішила опублікувати повний список кандидатів.

Ознайомитися з ним можна тут.

2. Ідеологія Слуги народу ґрунтуватиметься на ліберальній економіці.

Вона сповідує мінімальну участь держави у регулюванні бізнесу на рівні антимонопольного регулювання і контролю прав споживачів.

Читайте: Програма партії Слуга Народу

3. Один з основних напрямків партії – боротьба з корупцією.

Партія Слуга народу хоче ухвалити законопроект, завдяки якому нагороджуватимуть за виявлення корупціонерів. Також партія Зеленського намір скасувати депутатську недоторканність, повернути відповідальність за незаконне збагачення і продовжити євроатлантичний шлях України.

Читайте: Вибори до Верховної Ради екзит-пол 2019 (результати голосування)

4. Слуга народу не об’єднуватиметься із старими політичними партіями.

Наразі партія не планує об’єднуватися зі старими політсилами. Також Слуга народу готова обговорити можливість коаліції з партією Голос.

5. За результатами національного екзит-полу, партію Слуга народу підтримують 43,9% виборців.

Згідно з опитуванням КМІС, яке проводилося з 26 травня по 7 червня, партію готові підтримати на виборах близько 32,1% громадян. Вона посідає перше місце серед вподобань українців на парламентських виборах.

До слова, вибори до Верховної Ради у 2019 році відбудуться 21 липня.

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