Юрий Луценко пригрозил уголовной ответственностью 112 каналу за показ фильма Оливера Стоуна Нерассказанная история Украины с Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что за показфильма Оливера Стоуна Нерассказанная история Украины с Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком на телеканале 112 Украина предусмотрена уголовная ответственность по факту антиукраинской пропаганды.

– За любые попытки прошлые, телемост, и будущие – демонстрация российского пропагандистского фильма, будет ответственность, – заявил генпрокурор.

Он пояснил, что ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этой ситуации.

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11 июля под телеканалом NewsOne, который собирался организовывать телемост с Россией собрался митинг поддержки. Оппозиционные политики требовали прекратить давление на журналистов со стороны ГПУ.

– Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не выйдет. Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы антиукраинской деятельности наступила предусмотрена законом ответственность, – заявил Юрий Луценко.

Напомним, российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.