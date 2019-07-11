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Факти / Україна / Політика

Буде відповідальність! Луценко попередив телеканал за показ фільму з Путіним

Юрій Луценко пригрозив кримінальною відповідальністю 112 каналу за показ фільму Олівера Стоуна Нерозказана історія України з Володимиром Путіним і Віктором Медведчуком.

Буде відповідальність! Луценко попередив телеканал за показ фільму з Путіним

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за показ фільму Олівера Стоуна Нерозказана історія України з Володимиром Путіним і Віктором Медведчуком на телеканалі 112 Україна передбачена кримінальна відповідальність за фактом антиукраїнської пропаганди.

– За будь-які спроби минулі, телеміст, і майбутні – демонстрація російського пропагандистського фільму, буде відповідальність, – заявив генпрокурор.

 

Він пояснив, що ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (фінансування тероризму) ККУ є підставою для допиту усіх причетних до цієї ситуації.

ЧитайтеСкандальний телеміст: Нацрада перевірить телеканал NewsОne

11 липня під телеканалом NewsOne, який нещодавно збирався організовувати телеміст з Росією, зібрався мітинг підтримки. Опозиційні політики вимагали припинити тиск на журналістів з боку ГПУ.

– Власники прокремлівських медіа протестують проти допитів у ГПУ. Прикриваються журналістською незалежністю.

Не вийде. Це моя ділянка фронту і я буду робити все, щоб за антиукраїнську діяльність настала передбачена законом відповідальність, – заявив Юрій Луценко.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

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