11 июля Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов. Что предусматривает законопроект, к кому применяется и в каких странах действует – в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада приняла законопроект №6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для педофилов. Рассмотрение ее в парламенте стало возможно благодаря тому, что электронная петиция Защита детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. голосов.

Что предусматривает законопроект

Законопроект ужесточает ответственность за педофилию, увеличивая срок наказания за изнасилование до 15 лет. Также согласно документу к преступникам будет применяться химическая кастрация – введение в организм специальных препаратов, снижающих половое влечение.

Кроме того, будет создан реестр лиц, совершивших половые преступления. Это поможет избежать допуска таких людей к работе в детских учреждениях.

Химическая кастрация применяется к педофилам в возрасте от 18 лет до 65 лет.

Что такое химическая кастрация

Это процедура введения в организм специальных препаратов. Они подавляют выработку половых гормонов, способствующих снижению полового влечения и половой активности. Тем самым это исключает возможность осуществления полового акта.

К кому применен

Химическая кастрация применяется для людей, совершивших сексуальные преступления против детей, а также для больных педофилией. Для них эта процедура может быть принудительной по решению суда.

Эту процедуру применяют только для мужчин.

Читайте: Закон Даши: украинцы подписывают петицию за химическую кастрацию педофилов

Как происходит кастрация

Химическая кастрация предполагает длительное применение препарата, который блокирует действие гормона тестостерона. Во время ее применения не происходит удаление половых органов.

Процедура проводится по решению суда, путем применения антиандрогенного препарата Ципротерон, или внутримышечной инъекции Лейпрорелина, трипторелина или Медроксипрогестерона.

По окончанию действия препарата его могут применить повторно, если срок наказания еще не истек.

В каких странах применяется

Химическая кастрация введена в ряде стран мира. Впервые ее начали применять в 1950-1960 года в Великобритании, США, Германии. На сегодняшний день данная процедура разрешена во Франции, Бельгии, Дании и других европейских странах.

В Эстонии и Молдове с 2012 года действует программа химической кастрации. В том же году процедуру добровольной химической кастрации, как замену заключению, начали применять в России. Однако из-за нехватки желающих она практически не действует.

Недавно механизм наказания был введен в Польше, с 1 января 2018 года был открыт онлайн-доступ к реестру педофилов.

Напомним, что принятие законопроекта №6449 стало реакцией на убийства детей на сексуальной почве. В 2019 году жертвами стало более 50 несовершеннолетних.