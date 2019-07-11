11 липня Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів. Що передбачає законопроект, до кого застосовується і в яких країнах діє – у матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада прийняла законопроект №6449, який передбачає примусову хімічну кастрацію для педофілів. Його розгляд у парламенті став можливий завдяки електронній петиції Захист дітей від сексуального насильства, яка набрала 25 тис. голосів.

Що передбачає законопроект

Законопроект посилює відповідальність за педофілію, збільшуючи термін покарання за згвалтування до 15 років. Також згідно з документом до злочинців застосовуватиметься хімічна кастрація – введення в організм спеціальних препаратів, що знижують статевий потяг.

Крім того, буде створено Єдиний реєстр осіб, які вчинили статеві злочини. Це допоможе уникнути допуску таких людей до роботи у дитячих установах.

Хімічна кастрація застосовується до педофілів у віці від 18 років до 65 років.

Що таке хімічна кастрація

Це процедура введення в організм спеціальних препаратів. Вони пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності. Тим самим це виключає можливість здійснення статевого акту.

До кого застосовується

Хімічна кастрація застосовують для людей, які скоїли сексуальні злочини проти дітей, також для хворих на педофілію. Для них ця процедура може бути примусовою за рішенням суду.

Цю процедуру застосовують тільки для чоловіків.

Як відбувається кастрація

Хімічна кастрація передбачає тривале застосування препарату, який блокує дію гормону тестостерону. Під час її застосування не відбувається видалення статевих органів.

Процедура проводиться за рішенням суду або шляхом прийому антиандрогенного препарату Ципротерон, або внутрішньом’язової ін’єкції Лейпрореліну, Триптореліну або Медроксипрогестерона. Після закінчення дії препарату його можуть застосувати повторно, якщо термін покарання ще не закінчився.

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У яких країнах діє

Хімічна кастрація введена у низці країн світу. Вперше її почали застосовувати у 1950-1960 роках у Великій Британії, США, Німеччині. На сьогодні ця процедура дозволена у Франції, Бельгії, Данії та інших європейських країнах.

В Естонії та Молдові з 2012 року діє програма хімічної кастрації. У тому ж році процедуру добровільної хімічної кастрації, як заміну ув’язнення, почали застосовувати у Росії. Однак через брак бажаючих вона практично не діє.

Нещодавно механізм покарання був введений у Польщі, з 1 січня 2018 року було відкрито онлайн-доступ до реєстру педофілів.

Нагадаємо, що така ініціатива щодо ухвалення законопроекту №6449 була реакцією на вбивства дітей на сексуальному грунті. У 2019 жертвами стало понад 50 неповнолітніх.