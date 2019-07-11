Появились очередные рейтинги партий. Кто проходит в Раду и почему одни набирают голоса, а другие их теряют – разобрались Факты ICTV.

Рейтинги партий, участвующих в парламентских выборах 2019, очень быстро меняются и будут продолжать эту динамику до выборов. Новая социология появляется чуть ли не ежедневно. Различные социологические компании, разная выборка и методы опроса. Причем данные существенно отличаются.

Например, еще месяц назад, по данным того же КМИС, у Украинской стратегии был 0,5% поддержки, а у Радикальной партии – 2,9%. Сейчас партия Гройсмана набирает 2,3%, в то время, как Радикальная партия потеряла 0,4%.

Более точными, конечно, будут рейтинги партий, которые появятся непосредственно накануне выборов, или же те, которые обнародует Национальный экзит-пол после закрытия участков. Кстати, Факты ICTV предоставят оперативную информацию о экзит-полах уже в 20:00 21 июля.

10 и 11 июля две социологические компании КМИС и Рейтинг опубликовали свои результаты опросов. Следовательно, по крайними данным социологов, голоса украинцев, которые уже определились, за какую партию будут голосовать, распределятся следующим образом:

КМиС Рейтинг Сила И честь 4,1% 3,6% Опозиционный блок 2,5% 3,2% Радикальная партия Олега Ляшко 2,4% 2,5% Украинская стратегия Гройсмана 2,3% 2,8% Гражданская позиция 1,8% 1,4% Свобода 1,6% 2,1%

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Напомним, что в Верховную Раду проходят партии, которые преодолевают 5% барьер. Впрочем, политолог Игорь Рейтерович обращает внимание, что к социологическим рейтингам следует относиться осторожно – учитывать выборку, методику каждого опроса и погрешность.

– Та же статистическая погрешность при использовании других методов может дать совсем другой результат.

И если Слуга народа неизменно лидирует, и вряд ли что-то сильно повлияет на эту тенденцию, то другие партии меняют свои позиции – кто-то укрепляет, а кто-то – теряет.

На проценты Оппозиционной платформы положительно повлияла история с телемостом, о которой все говорили несколько дней.

– Небольшая часть электората Слуги народа, которая положительно смотрит в сторону России, могла изменить свою позицию после заявления президента, где он осудил такую ​​инициативу, – объясняет Рейтерович.

Кроме того, по словам политолога, Оппозиционная платформа через подконтрольные каналы активно проводит кампанию, нагнетает и мобилизует свой электорат.

Относительно рейтингов Голоса политолог советует не спешить с выводами:

– Они имеют стабильные 6-8%. Просто потому, что нет твердого электорального ядра, как у Батькивщины или у Европейской солидарности, некоторые социологические опросы показывают колебания.

Украинская стратегия Гройсмана свои позиции в рейтингах кардинально не меняет. Проблема политсилы – нехватка времени.

– Электорат этой политической силы в значительной мере пересекается с Европейской солидарностью, частично с Батькивщиной и даже с Голосом, Самопомощью, Гражданской позицией и партией Сила и честь. Они все играют на одном электоральном поле.

Рейтерович добавляет, что Гройсман взял себе роль хозяйственника и говорит много правильных вещей, но у него достаточно сильные конкуренты.

– У Европейской солидарности и Голоса получается гораздо лучше донести свои месседжи к избирателям. Европейская солидарность в выигрышном положении еще и потому, что Порошенко со второго тура президентских выборов плавно перешел в парламентские.

Чуть ли не впервые в опросах КМИСа появилась партия блогера Анатолия Шария, которая набирает 1,6% голосов. Его политсила занимает нишу интернет-партий, которая может показывать хорошие результаты в опросах, но которой будет сложно пройти в Раду.

Проблема – конвертировать миллионы просмотров на Youtube в голоса избирателей. Потому что, как правило, такой электорат не склонен ходить на голосование.

– Партия Шария – это тенденция, которая появилась еще на президентских выборах. Во многом это протестное голосования – создать политическую силу, глава которой известный эпатажными заявлениями. Если бы у нас было электронное голосование – это была бы другая ситуация.

По словам эксперта, 85% избирателей уже давно определились. Борьба идет за 15% тех, кто еще сомневается.

– Те 15% кардинально в масштабах страны ситуацию не изменят – возможно, 1-1,5%, но не более, – прогнозирует политолог.

Ситуация ближе к выборам обостряется. Чем меньше времени до 21 июля, тем активнее партии конкурируют за электорат, потому что каждые 0,1% могут стать для них решающими.

Напомним, Факты ICTV запустили спецпроект о парламентских выборах 2019, где можно ознакомиться с программами партий, их первыми десятками и идеологией.