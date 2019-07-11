З’явились чергові рейтинги партій. Хто проходить у Раду та чому одні набирають голоси, а інші їх втрачають – розібрались Факти ICTV.

Рейтинги партій, які беруть участь у парламентських виборах 2019, дуже стрімко змінюються і продовжуватимуть цю динаміку аж до виборів. Нова соціологія з’являється ледве не щодня. Різні соціологічні компанії, різна вибірка і методи опитування. Причому дані суттєво різняться.

Для прикладу, ще місяць тому, за даними того ж КМІС, у Української стратегії був 0,5% підтримки, а у Радикальної партії – 2,9%. Зараз партія Гройсмана набирає 2,3%, водночас Радикальна партія втратила 0,4%.

Найточнішими, звичайно, будуть рейтинги партій, які з’являться безпосередньо напередодні виборів, або ж ті, які оприлюднить Національний екзит-пол після закриття дільниць. До речі, Факти ICTV нададуть оперативну інформацію щодо екзит-полів вже о 20:00 21 липня.

10 і 11 липня дві соціологічні компанії КМІС та Рейтинг опублікували свої результати опитувань. Відтак, за крайніми даними соціологів, голоси українців, які вже визначились, за яку партію голосуватимуть, розподіляться таким чином:

КМІС Рейтинг Сила і честь 4,1% 3,6% Опозиційний блок 2,5% 3,2% Радикальна партія Олега Ляшка 2,4% 2,5% Українська стратегія Гройсмана 2,3% 2,8% Громадянська позиція 1,8% 1,4% Свобода 1,6% 2,1%

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Нагадаємо, що у Верховну Раду проходять партії, які долають 5% бар’єр. Втім, політолог Ігор Рейтерович звертає увагу, що до опитувань треба ставитись обережно – враховувати вибірку, методику кожного опитування та похибку.

– Та сама статистична похибка під час використання інших методів може дати зовсім інший результат.

І якщо Слуга народу незмінно лідирує, і навряд щось суттєво вплине на цю тенденцію, то інші партії змінюють свої позиції – хтось зміцнює, а хтось – втрачає.

На відсотки Опозиційної платформи позитивно вплинула історія з телемостом, про яку всі говорили декілька днів.

– Невелика частина електорату Слуги народу, яка позитивно дивиться в бік Росії, могла змінити свою позицію після заяви президента, де він засудив таку ініціативу, – пояснює Рейтерович.

Окрім того, за словами політолога, Опозиційна платформа через підконтрольні канали активно проводить кампанію, нагнітає і мобілізує свій електорат.

Щодо рейтингів Голосу політолог радить не поспішати з висновками:

– Вони мають стабільні 6-8%. Просто через те, що немає твердого електорального ядра, як у Батьківщини або у Європейської солідарності, деякі соціологічні опитування показують коливання.

Українська стратегія Гройсмана свої позиції у рейтингах кардинально не змінює. Проблема політсили – нестача часу.

– Електорат цієї політичної сили значною мірою пересікається з Європейською солідарністю, частково з Батьківщиною і навіть з Голосом, Самопоміччю, Громадянською позицією та партією Сила і честь. Вони всі грають на одному електоральному полі.

Рейтерович додає, що Гройсман взяв собі роль господарника і говорить багато правильних речей, але у нього достатньо сильні конкуренти.

– У Європейської солідарності і Голосу виходить набагато краще донести свої меседжі до виборців. Європейська солідарність у виграшному становищі ще й тому, що Порошенко з другого туру президентських виборів плавно перейшов в парламентські.

Чи не вперше в опитуваннях КМІСу з’явилась партія блогера Анатолія Шарія, яка набирає 1,6% голосів. Його політсила займає нішу інтернет-партій, яка може показувати хороші результати в опитуваннях, але якій буде складно пройти до Ради.

Проблема – конвертувати мільйонні перегляди на Youtube у голоси виборців. Бо, як правило, такий електорат не схильний ходити на голосування.

– Партія Шарія – це тенденція, яка з’явилась ще на президентських виборах. Певною мірою це протестне голосування – створити політичну силу, очільник якої відомий епатажними заявами. Якби у нас було електронне голосування – це була б інша ситуація.

За словами експерта, 85% виборців вже давно визначились. Боротьба йде за 15% тих, хто ще сумнівається.

– Ті 15% кардинально в масштабах країни ситуацію не змінять – можливо, 1-1,5%, але не більше, – прогнозує політолог.

Ситуація ближче до виборів загострюється. Чим менше часу до 21 липня, тим активніше партії конкурують за електорат, бо кожні 0,1% можуть стати вирішальними.

Нагадаємо, Факти ICTV запустили спецпроект про парламентські вибори 2019, де можна ознайомитись з програмами партій, їх першими десятками та ідеологією.