У Президента заверили, что члены его команды Айварас Абромавичюс Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через люстрацию в случае принятия соответствующего закона.

Если Рада примет президентскую инициативу люстрировать чиновников, занимающих первые государственные должности в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года, то члены его команды Абромавичюс Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут люстрацию.

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что люстрация коснется всех и Абромавичус и Данилюка, которые работали в правительстве Яценюка, и Вадима Пристайко в случае, если нардепы поддержат его назначение на должность министра иностранных дел.