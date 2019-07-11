У Президента запевнили, що члени його команди Айварас Абромавічус, Олександр Данилюк і Вадим Пристайко також пройдуть через люстрацію у разі ухвалення відповідного закону.

Якщо Рада ухвалить президентську ініціативу люструвати чиновників, які обіймали перші державні посади у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року, то члени його команди Айварас Абромавічус, Олександр Данилюк і Вадим Пристайко також пройдуть люстрацію.

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Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук заявив, що люстрація торкнеться усіх і Абромавічуса та Данилюка, які працювали в уряді Яценюка, і Вадима Пристайка у випадку, якщо нардепи підтримають його призначення на посаду міністра закордонних справ.

Нагадаємо, 900 люстрованих чиновників зможуть повернутися на свої посади у разі визнання закону про очищення влади недійсним.