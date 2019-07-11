Президент Украины Владимир Зеленский предлагает люстрировать чиновников, занимавших первые государственные должности в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского наработали законопроект, направленный на усиление люстрации.

Об этом президент Украины сообщил в своем видеообращении 11 июля.

Законопроект предлагает люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019-го занимали должности президента Украины, главы Верховной Рады, Генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

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Люстрацию также предлагается распространить на народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.