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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает люстрировать чиновников, работавших после Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает люстрировать чиновников, занимавших первые государственные должности в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.

Зеленский предлагает люстрировать чиновников, работавших после Евромайдана

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского наработали законопроект, направленный на усиление люстрации.

Об этом президент Украины сообщил в своем видеообращении 11 июля.

Законопроект предлагает люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019-го занимали должности президента Украины, главы Верховной Рады, Генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

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Люстрацию также предлагается распространить на народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Напомним, 900 люстрированных чиновников смогут вернуться на свои должности в случае признания Конституционным судом Украины недействительным закона об очищении власти.

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