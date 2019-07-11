Почетный патриарх Филарет не предусмотрел такой негативной реакции на интервью российскому телеканалу Россия 24.
Почетный патриарх Филарет заявил, что не смог предвидеть такую негативную реакцию общества из-за его интервью российскому телеканалу Россия 24.
Он добавил, что не отказывает в интервью всем, кто к нему обращается.
– Я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу, – сказал Филарет.
Почетный патриарх добавил, что мог бы и отказаться от интервью, если бы предусмотрел соответствующую реакцию.
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По словам Филарета, он также дает интервью украинским телеканалам, но они якобы перекручивают его слова и дают свои комментарии.
К слову, в ПЦУ заявили, что болезнь сделала Филарета союзником Москвы в борьбе против Томоса.