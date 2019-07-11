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Факты / Украина

Не знал, что будет такая реакция – Филарет об интервью телеканалу Россия 24

Почетный патриарх Филарет не предусмотрел такой негативной реакции на интервью российскому телеканалу Россия 24.

Патріарх Філарет

Почетный патриарх Филарет заявил, что не смог предвидеть такую ​​негативную реакцию общества из-за его интервью российскому телеканалу Россия 24.

Он добавил, что не отказывает в интервью всем, кто к нему обращается.

– Я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу, – сказал Филарет.

Почетный патриарх добавил, что мог бы и отказаться от интервью, если бы предусмотрел соответствующую реакцию.

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По словам Филарета, он также дает интервью украинским телеканалам, но они якобы перекручивают его слова и дают свои комментарии.

К слову, в ПЦУ заявили, что болезнь сделала Филарета союзником Москвы в борьбе против Томоса.

Источник: Громадське

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