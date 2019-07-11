Почесний патріарх Філарет не передбачив такої негативної реакції на інтерв’ю російському телеканалу Россия 24.

Почесний патріарх Філарет заявив, що не зміг передбачити таку негативну реакцію суспільства через його інтерв’ю російському телеканалу Россия 24.

Він додав, що не відмовляє в інтерв’ю усім, хто до нього звертається.

– Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу, – сказав Філарет.

Почесний патріарх додав, що міг би і відмовитися від інтерв’ю, якби передбачив відповідну реакцію.

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За словами Філарета, він також дає інтерв’ю українським телеканалам, але вони нібито перекручують його слова і дають свої коментарі.

До слова, у ПЦУ заявили, що хвороба зробила Філарета союзником Москви у боротьбі проти Томосу.