Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины.

Общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до $200 млн в год.

– В конце апреля на последнем заседании Кабмина правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор видит пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока что-то не произойдет. А каждый день простоя – десятки тысяч долларов расходов, – написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

Поэтому, по словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была глотком свежего воздуха для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества.

Читайте: Нефьодов предлагает сократить количество таможен

По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до $200 млн в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.

– Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за высоких коррупционных рисков, предпочитая идти в порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины. Представители Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации морских агентств Украины сообщают о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев штраф за загрязнение акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете? – задал вопрос Нефьодов.

Кстати, ранее Максим Нефьодов отметил, что государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы электронной таможни.

Источник: Delo.ua