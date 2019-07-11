Голова Державної митної служби Максим Нефьодов висловив стурбованість діяльністю представників Державної екологічної інспекції в морських портах України.

Загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до $200 млн на рік.

– У кінці квітня на останньому засіданні Кабміну уряд ухвалив постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумно відомі перевірки баластних вод, коли інспектор бачить плями нафти на воді та затримує корабель в порту, поки щось не станеться. А кожен день простою – десятки тисяч доларів витрат, – написав Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

Тому, за словами глави митної служби, ця дерегуляція була ковтком свіжого повітря для судновласників і надією на поліпшення іміджу України в очах світового морського співтовариства.

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За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до $200 млн на рік у вигляді нествореного ВВП і недоотриманих державою та бізнесом доходів.

– Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через високі корупційні ризики, вважаючи за краще йти у порти Варни або Констанци. Але, недивлячись на заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно проводити перевірки судів у морських портах України. Представники Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати в Україні та Асоціації морських агентств України повідомляють про випадки неправомірних спроб екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за забруднення акваторії морського порту. Національна поліціє, що ви про це думаєте? – запитав Нефьодов.

До речі, раніше Максим Нефьодов відзначив, що держава отримала від іноземних партнерів достатнє фінансування на розробку системи електронної митниці.

Джерело: Delo.ua