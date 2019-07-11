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Факты / Украина

Рада ввела химическую кастрацию педофилов

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов и создала их открытый публичный реестр.

Рада ввела химическую кастрацию педофилов

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр.

За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.

Кастрация будет осуществляться путем введения осужденному антиандрогенных препаратов, которые уменьшают либидо и сексуальную активность.

Документ также увеличивает срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

При этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание единого публичного реестра педофилов. По таким осужденным пожизненно устанавливается административный надзор после освобождения их из мест лишения свободы.

В документе также отмечается, что совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

 

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