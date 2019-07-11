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Факти / Україна

Рада ввела хімічну кастрацію педофілів

Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів і створила їхній відкритий публічний реєстр.

Рада ввела хімічну кастрацію педофілів

Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів у віці від 18 років до 65 років і створила їхній відкритий публічний реєстр.

За законопроект №6449 за основу і в цілому проголосували 247 депутатів за мінімально необхідних 226.

Кастрація здійснюватиметься шляхом запровадження засудженому антиандрогенних препаратів, які зменшують лібідо і сексуальну активність.

Документ також збільшує термін покарання за згвалтування неповнолітньої позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

При цьому згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування малолітньої карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з примусовою хімічною кастрацією.

Крім того, законопроектом передбачено створення єдиного публічного реєстру педофілів. Щодо таких засуджених довічно встановлюється адміністративний нагляд після їхнього звільнення з місць позбавлення волі.

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У документі також наголошується, що вчинення розпусних дій відносно неповнолітньої карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Як повідомлялося, раніше комітет Ради порекомендував нардепам ухвалити законопроект, що посилить відповідальність за статеві злочини проти дітей.

 

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