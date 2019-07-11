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Факты / Украина / Общество

Школьники младших классов с 1 сентября будут носить светоотражающие жилеты

С 1 сентября 2019 года светоотражающие жилеты станут обязательными для школьников 1-4 классов в темное время суток.

Школярі молодших класів з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети

В Украине с 1 сентября вводится правило для учеников 1-4 классов носить специальные светоотражающие жилеты – чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения, когда на улице темно.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что соответствующее решение принято весной.

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– С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток, – сказал глава правительства.

По его словам, образец такого жилета уже подготовлен.

Гройсман отметил, что они будут индивидуальными и бесплатными.

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Школьники младших классов с 1 сентября будут носить светоотражающие жилеты / 2 фотографии

К слову, с 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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