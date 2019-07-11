С 1 сентября 2019 года светоотражающие жилеты станут обязательными для школьников 1-4 классов в темное время суток.
В Украине с 1 сентября вводится правило для учеников 1-4 классов носить специальные светоотражающие жилеты – чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения, когда на улице темно.
Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что соответствующее решение принято весной.
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– С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток, – сказал глава правительства.
По его словам, образец такого жилета уже подготовлен.
Гройсман отметил, что они будут индивидуальными и бесплатными.
Школьники младших классов с 1 сентября будут носить светоотражающие жилеты / 2 фотографии
К слову, с 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%.
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