Кабмин будет выплачивать компенсацию уплаченных налогов родителям, которые отдают своего ребенка на кружки.

Правительство ввело программу частичной компенсации уплаченных налогов для родителей, которые отдают своего ребенка на кружки, в детские сады и другие программы обучения.

Об этом сообщил Владимир Гройсман.

Он отметил, что ориентировочный размер налоговой льготы может составлять около 18% от суммы уплаченных налогов.

Читайте: Муниципальная няня: кому дадут помощь и как получить деньги

Обязательным условием для получения такой скидки является наличие официального договора с учебным заведением, где будет указано, кто предоставляет и получает услугу, сумма оплаты и срок обучения.

Такие налоговые льготы начали действовать с 1 января 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали о расширенном списке вещей в Пакете малыша.

Фото: Dreamstime