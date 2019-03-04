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Факты / Украина / Общество

Родители смогут получать компенсацию за детские кружки

Кабмин будет выплачивать компенсацию уплаченных налогов родителям, которые отдают своего ребенка на кружки.

Родители смогут получать компенсацию за детские кружки

Правительство ввело программу частичной компенсации уплаченных налогов для родителей, которые отдают своего ребенка на кружки, в детские сады и другие программы обучения.

Об этом сообщил Владимир Гройсман.

Он отметил, что ориентировочный размер налоговой льготы может составлять около 18% от суммы уплаченных налогов.

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Обязательным условием для получения такой скидки является наличие официального договора с учебным заведением, где будет указано, кто предоставляет и получает услугу, сумма оплаты и срок обучения.

Такие налоговые льготы начали действовать с 1 января 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали о расширенном списке вещей в Пакете малыша.

Фото: Dreamstime

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