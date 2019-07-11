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Факты / Украина / Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд ЕС снял санкции из Виктора Януковича, его сына Александра, экс-министр доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, а также экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

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Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось в течение 2016-2018 годов, поэтому санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения, которые были продолжены в марте 2019 остаются в силе.

Напомним, парламентские выборы 2019 года все ближе, а среди 3 тыс. мажоритарщиков находят все больше сомнительных кандидатов. Бывшие регионалы, фигуранты коррупционных расследований и родственники депутатов Януковича – в материале Фактов ICTV.

Источник: Пресс-служба суда

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