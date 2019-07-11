Суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Суд ЕС зняв санкції з Віктора Януковича, його сина Олександра, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, екс-прем’єра Сергія Арбузова, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, його сина Артема Пшонки, а також екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва.

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Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалось протягом 2016-2018 років, тому санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення, які були продовжені у березні 2019 року залишаються чинними.

Нагадаємо, парламентські вибори 2019 року все ближче, а серед 3 тис. мажоритарників виявляють все більше сумнівних кандидатів. Колишні регіонали, фігуранти корупційних розслідувань та родичі депутатів часів Януковича – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Прес-служба суду