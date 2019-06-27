Парламентские выборы 2019 года все ближе, а среди 3 тыс. мажоритарщиков находят все больше сомнительных кандидатов. Бывшие регионалы, фигуранты коррупционных расследований и родственники депутатов Януковича – в материале Фактов ICTV.

Парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. 20 июня Центральная избирательная комиссия завершила прием документов у кандидатов в народные депутаты. Желание изъявили более 3 тыс. человек. Впрочем, среди них оказались не только новые лица и реформаторы, а и местные олигархи, бывшие регионалы и кандидаты с сомнительной репутацией.

Факты ICTV проанализировали, кто собирается получить мандат на парламентских выборах 2019 года.

Винницкая область

На 18 округе в народные депутаты баллотируется ректор Винницкого аграрного университета Григорий Калетник. Это не первый его поход в политику. Трижды был народным депутатом, причем с 2006 года – от Партии регионов.

Его сын Игорь Калетник в 2010-2012 годах при Януковиче был председателем Таможенной службы, затем первым заместителем председателя Верховной Рады, а в 2014 году, согласно данным Нацбюро расследований, вылетел в РФ и был объявлен в розыск.

Волынская область

Волынский бызнесмен Сергей Мартыняк уже дважды проходил в парламент от округа №20 – в 2012 и 2014 годах. По данным движения Честно, фигурирует в нескольких антикоррупционных расследованиях. В частности, дела касаются махинаций с тендерами, незадекларированной виллой в Испании и уклонением от уплаты налогов при Януковиче.

По данным СМИ – входит в тройку самых богатых нардепов VIII созыва. Его доходы выросли с 30 млн грн в 2015 году до 217 млн ​​грн в 2018 году.

Днепропетровская область

Самовыдвиженец на округе №36 Артур Мартовицкий – действующий народный депутат. Уже дважды избирался в Раду от своего округа. Экс-регионал, а ныне член Оппозиционного блока. С 2007 года работал в компании ДТЭК, а в 2010 возглавил ДТЭК Павлоградуголь, который добывал около 20% всего объема угля страны.

Голосовал против закона О деоккупации Донбасса и изменений в Конституции относительно движения в ЕС и НАТО. Воздержался от голосования при принятии законов О коррупции и О люстрации.

Донецкая область

В округе №47, что в Славянске, выдвигается действующий депутат от Оппозиционной платформы Юрий Солод. В 2014 году он уже был избран на этом округе.

Солод – муж бывшего министра социальной политики Натальи Королевской. По данным движения Честно, фигурирует в делах, связанных с незаконным экспортом цветных металлов в Европу, незадекларированным имуществом и махинациями с закупками в сфере угольной промышленности.

А в округе №49 баллотируется экс-регионал, а ныне председатель политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников. По оценкам различных изданий, входит в сотню самых богатых людей Украины.

Возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Николая Азарова, в Партии регионов был председателем политсовета. Его называли одним из самых влиятельных людей политсилы.

Житомирская область

В округе №62 выдвигается Борислав Розенблат, который фигурирует в скандальном “янтарной деле”, где подозревался во взяточничестве.

В 2017 году НАБУ и САП вручили подозрения семи лицам, которые были причастны к вымогательству взяток на общую сумму более $300 тыс. Среди подозреваемых оказался и Розенблат. С него даже сняли депутатскую неприкосновенность и исключили из партии БПП, впрочем впоследствии суд признал его потерпевшим.

А рядом, в округе №64, в списках мажоритарщиков появился действующий депутат Народного фронта Сергей Пашинский. Движение Честно отмечает, что он фигурант многочисленных дел, которые, в частности, касаются фальсификаций с тендерами, закупок по завышенным ценам и даже рейдерства. В 2014-2016 годах был председателем наблюдательного совета Укроборонпрома.

Неподалеку, в округе №66, кандидатом зарегистрировался Виталий Журавский – екс-советник Виктора Януковича.

Закарпатская область

Андрей Андриив баллотируется по округу №68. Впрочем, у него уже есть три “двойника” – Игорь Андреев и Иван Андриив и Андрей Андриив.

Андриив – брат городского головы Ужгорода Богдана Андриива. Тот идет в Раду под №10 в списке Оппозиционного блока. Его подозревали в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением – 6,5 млн грн во время реставрации памятника архитектуры Совиное гнездо.

Запорожская область

В округе №77 в Запорожской области выдвигается еще один бывший регионал Вячеслав Богуслаев. Народный депутат последних четырех созывов, а также почетный президент предприятия Мотор Сич (был вынужден уволиться с должности председателя совета директоров из-за депутатской деятельности).

В 2012 году занял 24 место в рейтинге самых богатых людей Украины.

Ивано-Франковская область

В округе №83 выдвигается действующий народный депутат и владелец комплекса Буковель Александр Шевченко. Движение Честно отмечает, что Шевченко – фигурант нескольких антикоррупционных расследований, в том числе по захвату земель под строительство Буковеля, ремонту дорог по завышенным ценам и махинациями с бюджетными средствами.

В 2014 году был замечен за подкупом избирателей – возил их в Буковель. Он баллотировался в президенты и даже стал третьим по количеству затрат на телевизионную рекламу, заплатив более 100 млн грн, впрочем, получил чуть более 1% голосов.

Киевская область

Владимир Карплюк, бывший мэр города Ирпень, выдвигается на округе №95. В 2015 году мэр Ирпеня задекларировал 67 квартир, что стало абсолютным рекордом среди политиков. Он неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах о незаконном завладении земельными участками, подделке документов, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Рядом, в округе №94, балотируется уже бывший член Радикальной партии Игорь Мосийчук. Нардеп со скандалом вышел из политсилы и теперь баллотируется как самовыдвиженец.

Впрочем, еще в 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин инициировал снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука. В частности, он представил в парламенте оперативное видео, на котором нардеп получает деньги от предпринимателя за содействие в ведении бизнеса и рассказывает о расценках своей деятельности.

В округе №93 выдвигается спортсменка и жена скандального депутата-беглеца Александра Онищенко Анна Ризатдинова. От этого округа ранее баллотировался и сам Онищенко.

Киев

Председатель Киевской горадминистрации при Януковиче Александр Попов выдвигается на округе №212.

Был снят с должности в связи с подозрением в причастности к разгону Майдана. Попов самовыдвиженец, хотя публично поддерживает Оппозиционную платформу.

В округе №222 зарегистрирован кандидатом Вахтанги Убирия. Одесские СМИ называли его “смотрящим за Одессой” во времена, когда он был заместителем мэра города. Попал в скандал, когда угрожал журналистам оружием. Кроме того, был помощником нардепа от Опоблока Михаила Скорика.

Кировоградская область

Мэр города Александрия Степан Цапюк выдвигается от Оппозиционной платформы За жизнь на своем округе №103.

Цапюк почти 10 лет был в Партии регионов, возглавлял Кировоградское отделение политсилы. Был фигурантом нескольких местных коррупционных скандалов, связанных с землей.

Продолжение читайте в следующем материале – Фигурант дела Гандзюк, кнопкодавы и миллиардеры: кто идет в Раду по мажоритарке