Отказаться от импорта возможно: как Украине увеличить добычу газа

В год Украина потребляет почти 32 млрд кубов газа. Из них 21 млрд – это собственная добыча, а еще 11 мы вынуждены поставлять с ЕС. Хотя по своему потенциалу Украина способна из импортера превратиться в экспортера газа. По запасам углеводородов, мы третьи в Европе. По самым скромным подсчетам, в отечественных недрах от 600 млрд до триллиона кубов газа. Крупнейшие залежи в Харьковской и Полтавской областях, в Западной территории Украины, а также вблизи Одессы.

Ученые подсчитали: если бы эти месторождения освоили, Украина бы обеспечила себя собственными энергоресурсами на десятилетия вперед.

И это только традиционные, а не сланцевые углеводороды. С учетом нетрадиционных ресурсов Украина имеет вообще фантастические запасы.

Впрочем, крупнейшие залежи углеводородов залегают на большой глубине – более 5 км. Добыть их не просто – нужны миллиардные инвестиции и современные технологии. К сожалению, за последние 30 лет бурильного бума в Украине не произошло. Не сложилось и с сланцевой революцией – даже западные Шелл и Шеврон не смогли добыть в Украине желаемый сланцевый газ.

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Но сейчас появился шанс наверстать. Стали известны победители конкурса на заключение соглашений о разделе углеводородов на девяти перспективных участках. Среди тех, кто получил новые участки, и государственная Укргаздобыча, и частные украинские компании, а также американская и канадская.

Эксперты надеются, что первая добыча газа с этих месторождений начнется уже через 3 года. И это станет примером для других крупных инвесторов.

На черноморском шельфе, подконтрольном Украине, перспективные залежи сейчас оценивается в более 1 трлн кубов газа. Дело лишь за добычей. И тогда отказаться от импорта топлива можно будет практически навсегда.

К слову, Украина хочет решить газовый вопрос с Россией в сентябре – Зеленский.

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