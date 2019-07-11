Нафтогаз знизить ціну на газ для населення в липні на 10,4%.

Про зниження ціни на газ повідомив керівник інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та представниками Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4% – сказав під час зустрічі Андрій Фаворов.

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Андрій Фаворов також зазначив, що наразі на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива.

Тому це сприяє зниженню оптових цін і дає можливість Україні збільшити закупівлю цього енергоресурсу, який закачують у підземні сховища.

До слова, зниження ціни не суперечить умовам співпраці з МВФ, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.

Нагадаємо, суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.