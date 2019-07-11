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Факты / Украина

Во Львове депутаты поддержали строительство метро

Депутаты Львовского городского совета поддержали петицию, которая предусматривает восстановление проекта строительства метро во Львове.

Во Львове депутаты поддержали строительство метро

Депутаты Львського городского совета поддержали петицию Разморозить проект Львовского метрополитена.

За это решение во время заседания сессии проголосовали 34 депутата.

Автором петиции является Василий Лозовой, который зарегистрировал ее 14 мая, а 14 июня она собрала необходимые 500 голосов.

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Во время своего выступления на заседании Василий Лозовой обратил внимание на то, что через 10-15 лет ко Львову могут присоединиться Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехов и другие окружающие населенные пункты.

Поэтому, чтобы избежать транспортного коллапса, нужно построить метро.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры до следующего пленарного заседания должен разработать дорожную карту метро так, чтобы его строительство не помешало историческим зданиям.

Ранее Факты ICTV писали о том, что метро на Виноградарь откроют в декабре 2021 года.

Источник: Львовский городской совет

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