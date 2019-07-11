Депутати Львівської міської ради підтримали петицію, яка передбачає відновлення проекту будівництва метро у Львові.

Депутати Львської міської ради підтримали петицію Розморозити проект Львівського метрополітену.

За це рішення під час засідання сесії проголосували 34 депутати.

Автором петиції є Василь Лозовий, який зареєстрував її 14 травня, а 14 червня вона зібрала необхідних 500 голосів.

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Під час свого виступу на засіданні Василь Лозовий звернув увагу на те, що через 10-15 років до Львова можуть приєднатися Винники, Брюховичі, Сокільники, Дубляни, Малехів і інші навколишні населені пункти.

Тому, аби уникнути транспортного колапсу, потрібно збудувати метро.

Департамент житлового господарства та інфраструктури до наступного пленарного засідання повинен розробити дорожню карту метро так, щоб його будівництво не зашкодило історичним будівлям.

Раніше Факти ICTV писали про те, що метро на Виноградар відкриють у грудні 2021 року.

Джерело: Львівська міська рада