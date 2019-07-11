После внедрения рынка электроэнергии наибольшую выгоду стали получать государственные компании.

Вопреки ожиданиям, главными выгодополучателями от внедрения нового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля, оказались государственные компании.

Несмотря на возложенные на госкомпанию НАЭК Энергоатом функции ПСО (90% выработки продается для нужд населению по старому тарифу 0,56 грн/кВт-час), поступившая на рынок электроэнергия подняла средние цены компании до 0,70 грн/кВт-час.

Цена продукции другой крупной государственной компании Укргидроэнерго, которая обеспечивает выработку 7% электроэнергии в стране, по данным НКРЭКУ, выросла в рынке на 47% – с 0,7 до 1,1 грн/кВт-час.

Но самым феерическим был рост тарифа для оператора системы передачи НЭК Укрэнерго. В старой модели у этой госкомпании был один тариф – 0,07 грн/кВт-час. В новом рынке Укрэнерго получило два отдельных тарифа: на передачу (0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час).

В целом рост составил свыше 400%. Стоит отметить, что в тариф на передачу перенесены средства на оплату зеленых. Но даже с учетом этого госкомпания получила огромный финансовый ресурс.

После введения рынка электроэнергии хуже обстоят дела у государственной компании Центрэнерго, работающей в секторе тепловой генерации, где она конкурирует с частными генкомпаниями ДТЭК и Донбассэнерго. Тариф тепловой генерации в рынке снизился на 12% до уровня тарифа июля 2017 года.

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Для угольных электростанций новый рынок стал настоящим разочарованием. Мало того, что НКРЭКУ установила price cap (ценовые ограничения) на уровне 1,64 грн/кВтч, так еще и фактическая цена рынка оказалась ниже – 1,62 грн/кВт-час. Если сравнивать с первым полугодием 2019 года (1,76 грн/кВтч), то тариф тепловой генерации снизился на 12%. Он оказался даже ниже, чем в первой декаде июля прошлого года (1,78 грн/кВт-час), и опустился к июльским значениям позапрошлого 2017 года (1,65 грн/кВт-час).

1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом Украины о рынке электрической энергии. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок на сутки вперед, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Напомним, после запуска нового энергорынка ЕС согласился предоставить Украине €500 млн макрофинансовой помощи.

Источник: delo.ua