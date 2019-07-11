Після впровадження ринку електроенергії найбільшу вигоду почали отримувати державні компанії.

Всупереч очікуванням, найбільшу вигоду від впровадження нового ринку електроенергії, запущеного з 1 липня, отримують державні компанії.

Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК Енергоатом функції ПСО (90% вироблення продається для потреб населення за старим тарифом 0,56 грн/кВт-год), електроенергія, що надійшла на ринок, підняла середні ціни компанії до 0,70 грн/кВт-год.

Ціна продукції іншої великої державної компанії Укргідроенерго, яка забезпечує вироблення 7% електроенергії в країні, за даними НКРКП, зросла в ринку на 47% – з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год.

Але найфеєричнішим було зростання тарифу для оператора системи передавання НЕК Укренерго. За старою моделлю у цій держкомпанії був один тариф – 0,07 грн/кВт-год. У новому ринку компанія Укренерго отримала два окремих тарифи: на передачу – (0,34 грн/кВт-год) і диспетчерське управління – (0,89 коп/кВт-год).

У цілому зростання склало понад 400%. Варто відзначити, що в тариф на передання перенесені кошти на оплату зелених. Але навіть з урахуванням цього держкомпанія отримала величезний фінансовий ресурс.

Після впровадження ринку електроенергії гірше йдуть справи у державної компанії Центренерго, що працює в секторі теплової генерації, де вона конкурує з приватними генкомпаніями ДТЕК і Донбасенерго. Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12% до рівня тарифу липня 2017 року.

Для вугільних електростанцій новий ринок став справжнім розчаруванням. Мало того, що НКРКП встановила price cap (цінові обмеження) на рівні 1,64 грн/кВт-год, так ще й фактична ціна ринку виявилася нижчою – 1,62 грн/кВт-год.

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Якщо порівнювати з першим півріччям 2019 року (1,76 грн/кВт-год), то тариф теплової генерації знизився на 12%. Він виявився навіть нижче, ніж в першій декаді липня минулого року (1,78 грн/кВт-год), і опустився до липневого значення позаминулого 2017 року (1,65 грн/кВт-год).

1 липня почав працювати новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого в 2017 році Верховною Радою закону України про ринок електричної енергії. Згідно з законом, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед, внутрішньодобовий ринок, балансувальний ринок.

Нагадаємо, після запуску нового енергоринку ЄС погодився надати Україні €500 млн макрофінансової допомоги.

Джерело: delo.ua