Европейский Союз готов выделить Украине очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

ЕС готов предоставить второй транш (€500 млн) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия. Об этом говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

С 1 июля Украина запустила новый рынок электроэнергии. Эта реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн в 2019 году.

В сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на €1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств.

Сумма в €1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018 года. Получение второго прогнозировалось на весну 2019 года.

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Основные условия получения помощи: закон, что предусматривает борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.

Напомним, по данным американского делового журнала Forbes, запуск рынка электроэнергии в Украине позволит привлечь инвестиции в сектор и увеличить экспорт энергоносителей в ЕС.