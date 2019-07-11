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Факты / Украина

Избирательный кодекс и закон о заложниках: что рассматривает Рада в последний рабочий день (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 июля можно назвать последним рабочим днем Верховной Рады VIII созыва. Главным вопросом сегодня станет принятие Избирательного кодекса.

Верховна Рада

11 июля Верховная Рада планирует принять Избирательный кодекс с открытыми списками, к которому ранее рассмотрели более 4,5 тыс. поправок. Ни одну из них народные депутаты не поддержали.

Спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс планировали принять в 11.00.

Сейчас в Верховной Раде не хватает голосов даже для того, чтобы вернуться к поддержке поправок.

После этого народные депутаты планируют рассмотреть проект закона № 8205 о заложниках, который определяет основные термины касательно правового статуса и установления социальных гарантий лицам, незаконно лишенным свободы незаконными вооруженными формированиями или правоохранительными органами другого государства.

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Также запланировано рассмотрение законопроекта № 10244 о военном капелланстве, который закрепляет статус соответствующих лиц. Без внимания парламента не останется проект закона № 6607 о создании реестра педофилов и проект закона № 6449 об усилении ответственности за педофилию.

На заседании ВРУ будут рассматривать вопросы, связанные с поддержкой украинских шахтеров и развитием альтернативной энергетики.

Кроме того, на рассмотрение парламента могут попасть представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генерального прокурора Юрия Луценко.

На заседании парламента планируют заслушать отчет ВСК о расследовании сведений о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов.

К слову, Верховный суд Украины отменил повторное проведение жеребьевки политических партий на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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