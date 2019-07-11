11 июля можно назвать последним рабочим днем Верховной Рады VIII созыва. Главным вопросом сегодня станет принятие Избирательного кодекса.

11 июля Верховная Рада планирует принять Избирательный кодекс с открытыми списками, к которому ранее рассмотрели более 4,5 тыс. поправок. Ни одну из них народные депутаты не поддержали.

Спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс планировали принять в 11.00.

Сейчас в Верховной Раде не хватает голосов даже для того, чтобы вернуться к поддержке поправок.

После этого народные депутаты планируют рассмотреть проект закона № 8205 о заложниках, который определяет основные термины касательно правового статуса и установления социальных гарантий лицам, незаконно лишенным свободы незаконными вооруженными формированиями или правоохранительными органами другого государства.

Читайте: Что предусматривает закон о выборах в Верховную Раду

Также запланировано рассмотрение законопроекта № 10244 о военном капелланстве, который закрепляет статус соответствующих лиц. Без внимания парламента не останется проект закона № 6607 о создании реестра педофилов и проект закона № 6449 об усилении ответственности за педофилию.

На заседании ВРУ будут рассматривать вопросы, связанные с поддержкой украинских шахтеров и развитием альтернативной энергетики.

Кроме того, на рассмотрение парламента могут попасть представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генерального прокурора Юрия Луценко.

На заседании парламента планируют заслушать отчет ВСК о расследовании сведений о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов.

К слову, Верховный суд Украины отменил повторное проведение жеребьевки политических партий на внеочередных выборах в Верховную Раду.