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Факти / Україна

Виборчий кодекс і закон про заручників: що розглядає Рада в останній робочий день

11 липня можна назвати останнім робочим днем Верховної Ради VIII скликання. Головним питанням сьогодні стане ухвалення Виборчого кодексу.

Верховна Рада

11 липня Верховна Рада планує ухвалити Виборчий кодекс з відкритими списками, до якого раніше розглянули більше 4,5 тис. поправок.

Спікер ВРУ Андрій Парубій заявив, що Виборчий кодекс планують ухвалити об 11.00, тому усі народні депутати мають бути на своїх робочих місцях.

– Тим, хто не прибуде завтра на сесію, я впевнений, українські громадяни дадуть правильну оцінку під час виборчої кампанії, – сказав Парубій.

Після цього народні депутати планують розглянути проект закону № 8205 про заручників, який визначає основні терміни щодо правового статусу і встановлення соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іншої держави.

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Також запланований розгляд законопроекту № 10244 про військове капеланство, який закріплює статус відповідних осіб. Без уваги парламенту не залишиться проект закону № 6607 про створення реєстру педофілів і проект закону № 6449 про посилення відповідальності за педофілію.

На засіданні ВРУ розглядатимуть питання, пов’язані із підтримкою українських шахтарів і розвитком альтернативної енергетики.

Крім того, на розгляд парламенту можуть потрапити подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна і генерального прокурора Юрія Луценка.

До слова, Верховний суд України скасував повторне проведення жеребкування політичних партій на позачергових виборах до Верховної Ради.

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