На засіданні Центральної виборчої комісії скасували реєстрацію 26 кандидатів у нардепи.

Центральна виборча комісія під час засідання скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи від трьох партій:

Радикальна партія Олега Ляшка;

Слуга народу;

Батьківщина.

Від Радикальної партії скасували реєстрацію Віктора Вовка (№ 10), Олега Купрієнко (№ 14) та Олексія Кириченка (№ 23).

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Реєстрацію кандидатів у народні депутати Антоніни Федосової (№ 175) та Артема Расенка (№ 184) зі списку Слуги народу скасували, оскільки вони проживали в Україні не всі останні п’ять років.

Реєстрацію Олени Коробкової (№ 31), Романа Боярчука (№ 71), Ольги Кавун (№ 78), Михайла Соколова (№ 99), Юрія Баланюка (№ 164), Анастасії Рагімової (№ 170), Віталія Вітікача (№ 177) скасували у зв’язку зі зверненням партії Слуга народу.

Кандидата в народні депутати від партії Батьківщина Олександра Галаченка (№ 135) вилучили зі списку за власним бажанням.

До слова, у виборчих списках партій на позачергових парламентських виборах є близько 25% безпартійних кандидатів.