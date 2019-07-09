В МИД России ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по Донбассу с участием РФ, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита по Донбассу в расширенном формате имеет право на существование, но с упором на прямой диалог сторон конфликта.

– Этот формат, и нормандский, и минский, был одобрен Совбезом ООН. Это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей, – заявил дипломат по итогам неофициальной встречи ОБСЕ.

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Лавров сказал, что предложение Зеленского не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, поскольку это нужно делать по дипломатическим каналам, а не публично через соцсети.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом провести встречу по Донбассу в многостороннем формате.