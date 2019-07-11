Президент України Володимир Зеленський уперше поговорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Бесіда відбулася за ініціативою української сторони.

11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Крім того, вони обговорили можливість продовжити спілкування в нормандському форматі. Бесіда відбулася за ініціативою української сторони.

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Це перший контакт двох президентів від початку каденції Зеленського.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з закликом провести зустріч по Донбасу в багатосторонньому форматі.